Представлен смартфон Motorola Edge 70 Pro

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов среднебюджетной моделью Edge 70 Pro, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8500 Extreme с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Новинка также характеризуется 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1272 точки, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 5200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик LYTIA-710 и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, корпусом толщиной 6,99 мм, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядкой, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, поддержкой 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC, металлической рамкой и предустановленной операционной системой Android 16. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 415 и 450 долларов.