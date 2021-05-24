Представлен смартфон Motorola Edge S Pioneer Edition

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge S Pioneer Edition, которая уже доступна для покупки в Китае по цене в 310 долларов. От представленного ранее Motorola Edge S новинка отличается лишь новой серой расцветкой.

Новинка характеризуется мощной платформой Qualcomm Snapdragon 870, функцией измерения частоты сердечного ритма посредством фронтальной камеры, 6,7-дюймовым экраном с разрешением 2520:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, сдвоенной селфи-камерой разрешением 16 Мп и 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 16 Мп и 2 Мп, 8 ГБ оперативной памяти Turbo LPDDR 5 и 128 ГБ флеш-памяти Turbo UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, поддержкой сетей 5G, WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), модулем NFC и 3,5 мм разъемом для наушников.
Комментарии и отзывы Motorola Edge S Pioneer Edition
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