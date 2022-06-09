Представлен смартфон Motorola Moto G42

Компания Motorola представила смартфон Moto G42, который сначала выйдет в Бразилии и лишь затем в Европе. Его цена пока не сообщается. Новинку оснастили 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, фронтальной камерой на 16 Мп, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширокоугольный) и 2 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт, сканером отпечатков пальцев на клавише включения, поддержкой NFC и предустановленной ОС Android 12 с прошивкой My UX.