Представлен смартфон Motorola Moto G77

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G77, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым экраном Extreme AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой до 120 Гц, яркостью до 5000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, модулем NFC, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной ОС Android 16, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой проводной зарядки и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена базовой версии составляет 350 евро.

