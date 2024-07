Представлен смартфон Nothing Phone (2a) Plus

Компания Nothing пополнила ассортимент смартфонов моделью Nothing Phone (2a) Plus, которая оценена в 400 долларов. Новинка оснащается новенькой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7350 Plus c тактовой частотой до 3 ГГц и графикой Mali-G610 MC4, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 50 Мп, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 50-Вт проводной быстрой зарядки, а также предустановленной операционной системой Nothing OS 2.6 на основе ОС Android 14 с интегрированным ChatGPT. Смартфон появится в европейской продаже уже 3 августа по цене в 400 долларов.