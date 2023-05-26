Представлен смартфон Nubia Z50 Ultra Photographer Edition

Бренд Nubia объявил о выпуске специальной версии смартфона Nubia Z50 Ultra, получившей название Photographer Edition. Новинка отличается от стандартного издания дизайном задней панели с текстурой, нанесённой при помощи двойной 3D-лазерной гравировки. Nubia Z50 Ultra Photographer Edition станет доступен для покупки 31 мая по цене в 680 долларов за версию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Смартфон характеризуется 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 кд/кв.м, подэкранным сканером отпечатков пальцев с функцией определения ЧСС, подэкранной фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787 и 35-мм оптика), 64 Мп (85 мм объектив и оптическая система стабилизации) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°), флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4214 мм2.
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