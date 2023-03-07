Представлен смартфон Nubia Z50 Ultra

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Nubia Z50 Ultra, который оценен в 580, 620, 680 и 965 долларов за варианты с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Специальная версия 12/512 ГБ памяти и «Звёздной ночью» Ван Гога на задней панели обойдется в 720 долларов.

Новинку оснастили 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1300 кд/кв.м, подэкранным дактилоскопом с функцией определения ЧСС, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (сенсор Sony IMX787 и 35-мм оптика), 64 Мп (85 мм объектив и оптическая система стабилизации) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, батареей на 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4214 мм2.
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