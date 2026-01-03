Представлен смартфон OPPO A5m

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона A5m, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинка также получила 6,67-дюймовый LCD-экран с разрешением 1604:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тыльную камеру на 32 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, модем 5G, ИК-порт, 3,5-мм аудиогнездо, ударопрочный корпус, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP65. Цена и дата начала продаж смартфона пока не раскрываются.