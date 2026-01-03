Представлен смартфон OPPO A5m

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона A5m, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинка также получила 6,67-дюймовый LCD-экран с разрешением 1604:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тыльную камеру на 32 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, модем 5G, ИК-порт, 3,5-мм аудиогнездо, ударопрочный корпус, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP65. Цена и дата начала продаж смартфона пока не раскрываются.

POCO M8 Pro 5G получит батарею на 6500 мАч…
Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображение и основные параметры смартфон…
Представлен защищенный телефон HMD Terra M…
Компания HMD Secure пополнила ассортимент кнопочных телефонов защищенной моделью Terra M, которая ориенти…
HUAWEI nova 15 показали на пресс-рендерах …
Компания HUAWEI объявила, что смартфоны серии nova 15 будут представлены в Китае 22 декабря. В неё войдут…
Смартфон Realme C85 получит батарею на 7000 мАч…
Компания Realme объявила, что 28 ноября в Индии будет представлен смартфон Realme C85. Производитель уже …
iQOO Neo 11 оценили в 365 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов суббфлагманской моделью Neo 11, которая основана на мощном…
OnePlus Turbo уже можно заказать в Китае …
Смартфон OnePlus Turbo только готовится к официально релизу, однако это не помешало производителю открыть…
Представлен смартфон Realme C85 5G c АКБ на 7000 мАч…
Компания Realme представила смартфон C85 5G, который оценен на дебютном вьетнамском рынке в эквивалент 29…
Смартфон HUAWEI Mate 70 Air оценили в 590 долларов …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов тонкой моделью Mate 70 Air, который базирует…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor