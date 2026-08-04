Представлен смартфон OPPO A7 Pro Max 5G с АКБ на 10000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A7 Pro Max 5G, которая получила батарею ёмкостью 10000 мАч. Новинка характеризуется 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1272 точки, адаптивной кадровой частотой 60, 90 и 120 Гц, глобальной яркостью 800 нит и пиковой 1800 нит, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno G629 MC1, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, предустановленной прошивкой ColorOS 16.0 на базе ОС Android 16, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, поддержкой NFC, корпусом толщиной 8,57 мм и массой 224 грамма, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 325 долларов за базовую версию.

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