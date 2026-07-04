Vivo X300E получит батарею на 7100 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Vivo X300E, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,59-дюймового OLED-экрана с разрешением 2750:1260 точек, корпуса с размерами 157,52:74,33:7,99 мм и массой 203 грамма, 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 c тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 829, 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти, 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти, аккумулятора ёмкостью 7100 мАч, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 50 Мп и 8 Мп, а также селфи-камеры разрешением 50 Мп. Официальный релиз смартфона ожидается в ближайшее время.