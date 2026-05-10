Sony Xperia 1 VIII протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона Sony Xperia 1 VIII, релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Бенчмарк предсказуемо подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Вероятно, будет версия и на 16 ГБ ОЗУ. Аппарат набрал 3426 и 9400 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно.

Ранее немецкий Amazon случайно слил некоторые характеристики и цену Sony Xperia 1 VIII. Смартфон получил 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19,5:9 и кадровой частотой обновления 120 Гц, тройную основную камеру 48-Мп модулем с телеобъективом, 3,5-мм разъем для наушников и время автономной работы до двух дней. Цена флагмана в Германии составит 1870 евро.