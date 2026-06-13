Samsung Galaxy S27 засветился в сети

В базе данных GSMA IMEI обнаружились сведения о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S27, который еще не был представлен официально. Устройство проходит под номерным обозначением SM-S952U, что говорит о версии для американского рынка. Параметры смартфона не раскрываются, но появление в базе IMEI свидетельствует об активной работе над ним.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Samsung Galaxy S26 оснащается фирменным 2-нанометровым процессором Exynos 2600, 6,3-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), фронтальной камерой разрешением 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.