Samsung Galaxy S27 засветился в сети

Напомним, что предыдущее поколение в лице Samsung Galaxy S26 оснащается фирменным 2-нанометровым процессором Exynos 2600, 6,3-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), фронтальной камерой разрешением 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.