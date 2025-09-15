Представлен смартфон OPPO F31 Pro+ 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью F31 Pro+ 5G, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинку также оснастили 6,81-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, высокочастотной ШИМ-регулировкой до 2160 Гц и защитой зрения DT-Star D+, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп (датчик глубины), селфи-камерой разрешением 32 Мп, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/IP68/IP69 и модемом 5G. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 375 долларов за базовую версию.