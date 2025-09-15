Представлен смартфон OPPO F31 Pro+ 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью F31 Pro+ 5G, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинку также оснастили 6,81-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, высокочастотной ШИМ-регулировкой до 2160 Гц и защитой зрения DT-Star D+, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп (датчик глубины), селфи-камерой разрешением 32 Мп, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/IP68/IP69 и модемом 5G. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 375 долларов за базовую версию.

Samsung Galaxy F17 5G готов к выходу …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфонах Samsung Galaxy F17 5G и Galaxy M17 5…
Смартфон Unihertz Titan 2 получил QWERTY-клавиатуру…
Компания Unihertz представила смартфон Titan 2, главной особенностью которого стала QWERTY-клавиатура с п…
Realme 15 Pro показали на рендере …
Профильное издание 91mobiles поделилось первым изображением и подробностями о смартфоне Realme 15 Pro 5G,…
Samsung представила новый техпроцесс - его могут применить в…
Вчера компания Samsung продемонстрировала третье поколение 2-нм техпроцесса, который является апгрейдом п…
HMD Vibe 5G оценили в 100 долларов …
Компания HMD пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vibe 5G, которая основана на 6-нанометров…
Флагман OPPO Find X9 Pro получит квадрокамеру …
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности об основной камере флагманского смартфон…
Samsung Galaxy S26 получит крупный редизайн корпуса…
Samsung на протяжении многих лет придерживается узнаваемого дизайна серии Galaxy S, ограничиваясь лишь не…
Представлен пауэрбанк Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank …
Компания Xiaomi объявила о выходе на глобальный рынок пауэрбанка Super Slim Magnetic Power Bank 5000, кот…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor