Представлен смартфон OPPO Reno 15 Pro

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno 15 Pro, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8450 с тактовой частотой до 3,25 ГГц. Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1272 точек, кадровой частотой от 1 до 120 Гц и глобальной яркостью 1800 нит, до 16 ГБ ОЗУ формата LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3,5-кратным оптическим приближением с оптической стабилизация), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69. Цена базовой конфигурации с 12/256 ГБ составляет эквивалент 520 долларов.