Представлен смартфон OPPO Reno 3 с квадрокамерой

Сегодня в Китае был анонсирован смартфон OPPO Reno 3, который обойдется в 3699 юаней за версию на 12/128 ГБ памяти. Аппарат характеризуется 6,4-дюймовыи дисплеем (2400:1080 точек) со врезанной селфи-камерой на 32 Мп, платформой MediaTek Dimensity 1000L с ядрами Cortex-A77 и графическим ускорителем Mali-G77, квадрокамерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, батареей на 4025 мАч, быстрой зарядкой VOOС Flash Charge 4.0, подэкранным дактлоскопом, NFC и Color OS 7 на Android 10. В наличии будут доступны четыре цвета корпуса: черный, белый, синий и лиловый