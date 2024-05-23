Представлен смартфон OPPO Reno12 Pro

Компания OPPO представила смартфон Reno12 Pro, который оценен на местном для производителя китайском рынке в 470, 520 и 560 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памятью соответственно.

Новинка характеризуется почти флагманской 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9200+ Star Speed с максимальной частотой 3 ГГц и графическим ускорителем Mali-G715 Immortalis MP11, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, флеш-памятью типа UFS 3.1, 6,7-дюймовым изогнутым экраном OLED с разрешением1,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и частотой ШИМ-регулирования 2160 Гц, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 формата 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и фирменным интерфейсом ColorOS 14 на основе ОС Android 14 «из коробки».