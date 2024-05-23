Представлен смартфон OPPO Reno12

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Reno12, которая появится в китайской продаже 31 мая по цене в 370, 415, 415 и 440 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8250 Star Speed с тактовой частотой до 3,1 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, ШИМ-регулировкой 2160 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, селфи-камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой ColorOS 14.