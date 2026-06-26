Представлен смартфон OPPO Reno16 F 5G с АКБ 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Reno16 F 5G, которая базируется на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 7300-Energy с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MP2. Новинку также оснастили 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2372:1080 точек, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью до 1400 нит в режиме HBM, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC, корпусом толщиной 8,6 мм и массой 195 граммов. Цена базовой версии составила 550 евро.