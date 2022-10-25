Представлен смартфон OnePlus Ace Pro Genshin Limited Edition

Компания OnePlus выпустила в Китае смартфон OnePlus Ace Pro Genshin Limited Edition, который выполнен в стилистике игры Genshin Impact. Данное издание отличается от стандартного оформлением самого устройства и упаковки, комплектом поставки, обоями и заставками. Её цена составляет 590 долларов.

Сам смартфон оснащается 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080:2412 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памятью LPDDR5+ и флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 150 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, а также модулями Wi-Fi 6 и NFC.