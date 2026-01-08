Представлен смартфон OnePlus Turbo 6 с АКБ на 9000 мАч

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Turbo 6, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825. Новинка также характеризуется аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 165 Гц, разрешением 2772:1272 точки и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, защитой от пыли и воды по стандарту IP69K, 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией, 16-Мп селфи-камерой и корпусом толщиной 8,5 мм и массой 217 граммов. Цена базовой версии составляет 300 долларов.