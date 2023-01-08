Представлен смартфон Oppo A78

Компания Oppo представила смартфон A78, цена которого пока не объявлена. Новинку оснастили 7-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 700 c тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+, тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IPx4, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 5, размерами 163,8:75,1:8 мм и массой 188 граммов.