Представлен смартфон Oppo Find X3 Lite

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Find X3 Lite, которая присоединилась к более продвинутым Find X3 Pro и Find X3 Neo. Новинка характеризуется 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (монохромный датчик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт, модулями Bluetooth 5.1, NFC, 3,5-мм разъёмом для наушников, а также предустановленной ОС Android 11 с прошивкой ColorOS 11.1. Смартфон станет доступен для покупки 30 марта по цене в 450 евро.