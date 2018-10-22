Представлен смартфон Oppo R15x

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo R15x, который можно отнести к устройствам среднего уровня. Новинку оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 91% площади лицевой панели, шустрым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 16 Мп и 2 Мп и объективом с диафрагмой F/1,7, фронтальной камерой на 25 Мп, а также аккумулятором на 3500 мАч. В качестве операционной здесь используется Color OS 5.2 на базе Android Oreo. Смартфон появится в продаже 1 ноября по цене 350 долларов.