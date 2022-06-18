Представлен смартфон Oppo Reno 7A с процессором Snapdragon 695

Компания Oppo выпустила смартфон среднего сегмента под названием Oppo Reno 7A. Его цена составляет 334 доллара.

Oppo Reno 7A отличается стильным дизайном. Он имеет степень защиты от воды (IP68). Основана модель на мобильной платформе Snapdragon 695. Устройство получило 6,4-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. На борту Oppo Reno 7A имеется 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. Что касается камеры, смартфон оснащен основной камерой с разрешением 48 МП, фронтальной камерой с разрешением 16 МП. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 с пользовательским интерфейсом ColorOS 12. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.

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