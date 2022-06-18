Представлен смартфон Oppo Reno 7A с процессором Snapdragon 695

Oppo Reno 7A отличается стильным дизайном. Он имеет степень защиты от воды (IP68). Основана модель на мобильной платформе Snapdragon 695. Устройство получило 6,4-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. На борту Oppo Reno 7A имеется 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. Что касается камеры, смартфон оснащен основной камерой с разрешением 48 МП, фронтальной камерой с разрешением 16 МП. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 с пользовательским интерфейсом ColorOS 12. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.