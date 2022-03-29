Представлен смартфон Oppo Reno7 4G с процессором Snapdragon 680

Сегодня Oppo представила обновленный смартфон Oppo Reno7 4G, это схожая модель с Oppo Reno7 Z 5G. Модель Z 5G имеет процессор Snapdragon 695, а модель 4G использует Snapdragon 680. Oppo Reno7 4G сочетается с 8 ГБ оперативной памяти (плюс 5 ГБ виртуальной памяти) и 256 ГБ встроенной памяти. Телефон работает под управлением ColorOS 12.1 (на базе Android 12) из ​​коробки.

Reno7 4G оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, а также защитой Gorilla Glass 5. Он совместим с HDR и имеет необходимый уровень Widevine для потоковой передачи контента HD HDR из Amazon Prime Video и других сервисов.

В верхнем левом углу расположилась 32-мегапиксельная селфи-камера на основе сенсора Sony IMX709 (с фильтром RGBW). Мы видели этот датчик на других моделях Reno7 и даже на флагманском Find X5 Pro. К сожалению, запись видео менее яркая и достигает максимума в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Что касается основной камеры, то здесь есть основной модуль на 64 Мп, макрокамера на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Основной модуль имеет объектив f/1.7 (79°) с автофокусом. Подобно своим братьям, у Oppo Reno7 4G есть светодиодное кольцо вокруг одной из его камер.

Reno7 питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой SuperVOOC мощностью 33 Вт. Смартфон может зарядиться до 39% за 15 минут, а 5-минутной зарядки достаточно для просмотра 100 минутного видео.

Сам телефон имеет толщину менее 7,5 мм, его корпус из стекловолокна обеспечивает базовую защиту от брызг IPX4. Смартфон поставляется в двух цветовых гаммах: Cosmic Black и Sunset Orange с отделкой из кожзаменителя.