Представлен смартфон Oppo Reno7 4G с процессором Snapdragon 680

Сегодня Oppo представила обновленный смартфон Oppo Reno7 4G, это схожая модель с Oppo Reno7 Z 5G. Модель Z 5G имеет процессор Snapdragon 695, а модель 4G использует Snapdragon 680. Oppo Reno7 4G сочетается с 8 ГБ оперативной памяти (плюс 5 ГБ виртуальной памяти) и 256 ГБ встроенной памяти. Телефон работает под управлением ColorOS 12.1 (на базе Android 12) из ​​коробки.

Reno7 4G оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, а также защитой Gorilla Glass 5. Он совместим с HDR и имеет необходимый уровень Widevine для потоковой передачи контента HD HDR из Amazon Prime Video и других сервисов.

В верхнем левом углу расположилась 32-мегапиксельная селфи-камера на основе сенсора Sony IMX709 (с фильтром RGBW). Мы видели этот датчик на других моделях Reno7 и даже на флагманском Find X5 Pro. К сожалению, запись видео менее яркая и достигает максимума в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Что касается основной камеры, то здесь есть основной модуль на 64 Мп, макрокамера на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Основной модуль имеет объектив f/1.7 (79°) с автофокусом. Подобно своим братьям, у Oppo Reno7 4G есть светодиодное кольцо вокруг одной из его камер.

Reno7 питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой SuperVOOC мощностью 33 Вт. Смартфон может зарядиться до 39% за 15 минут, а 5-минутной зарядки достаточно для просмотра 100 минутного видео.

Сам телефон имеет толщину менее 7,5 мм, его корпус из стекловолокна обеспечивает базовую защиту от брызг IPX4. Смартфон поставляется в двух цветовых гаммах: Cosmic Black и Sunset Orange с отделкой из кожзаменителя.

Смарт-часы Tagg Verve Active получили защиту от воды…
Смарт-часы Tagg Verve Active получили защиту от водыКомпания Tagg представила в Индии умные часы Verve Active, которые оценены в 54 доллара. Новинка характер…
Samsung Galaxy Fold 5G получает Android 12 с обновлением One…
Samsung Galaxy Fold 5G получает Android 12 с обновлением OneВыпустив обновление OneUI 4.0 и Android 12 для Galaxy Fold, Samsung теперь выпускает обновление для Galax…
Недорогому Realme 9 5G прочат 144-Гц экран…
Недорогому Realme 9 5G прочат 144-Гц экранПрофильное издание 91mobiles поделилось подробностями о еще не представленном официально смартфоне Realme…
Эксклюзивный смартфон Doogee S98 с двумя экранами и камерой …
Эксклюзивный смартфон Doogee S98 с двумя экранами и камерой Недавно сообщалось, что MediaTek работает над новым 6-нм чипом под кодовым названием «Next-G», о котором …
Смартфон Huawei Nova 9 SE вышел в Европе…
Смартфон Huawei Nova 9 SE вышел в ЕвропеКомпания Huawei начала принимать европейские предзаказы на смартфон Huawei Nova 9 SE, который недавно выш…
Глобальная версия Xiaomi 12 засветилась в бенчмарке…
Глобальная версия Xiaomi 12 засветилась в бенчмаркеВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о глобальной версии флагманского смар…
Смартфон Tecno Pop 5 Pro получил 2 ГБ ОЗУ…
Смартфон Tecno Pop 5 Pro получил 2 ГБ ОЗУКомпания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Tecno Pop 5 Pro, которая будет продаваться как ми…
Первый планшет Oppo выйдет в продажу на устаревшей ОС…
Первый планшет Oppo выйдет в продажу на устаревшей ОСПосле слухов о первом Android-планшете OnePlus у дочерней компании Oppo, похоже, есть аналогичные планы —…
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплейОбзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплей
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor