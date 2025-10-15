Представлен смартфон Oukitel WP58 Pro с двумя фонариками

Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью WP58 Pro, одной из особенностей которой стали два мощных фонарика с регулируемым цветом и яркостью до 1900 люмен. Новинка также характеризуется аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, 6,7-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 1600:720 точек и максимальной яркостью 450 кд/м2, 6-нанометровой платформой Unisoc T8200, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 512 ГБ флеш-памяти UFS2.2, тыльной камерой с 64-Мп главным модулем и 8 Мп камерой ночного видения, селфи-камерой разрешением 8 Мп, слотом для карты microSD, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, работой в диапазоне температур от –45 °C до 75 °C, корпусом толщиной 17,2 мм и массой 370 граммов, а также предустановленной ОС Android 15. Цена смартфона составляет 18 тысяч рублей.