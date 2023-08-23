Представлен смартфон Realme 11x 5G

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 11x 5G, которая оценена в 181 и 193 доллара за версии с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 6,72-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, динамической кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 680 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+, ОЗУ LPDDR4x и флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.2, а также предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой Realme UI 4.0.