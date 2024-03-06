Представлен смартфон Realme 12 5G

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 12 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в 205 и 217 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, ОЗУ стандарта LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, динамической кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 680 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (датчик ISOCELL HM6) и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 44-Вт зарядки, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2, а также предустановленной прошивкой Realme UI 5.0 на основе ОС Android 14.