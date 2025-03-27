Представлен смартфон Realme 14 5G

Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme 14 5G, который оценен на дебютном рынке (Тайланд) в эквивалент 410 и 470 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Новинка получила 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц и яркостью до 2000 нит, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP69, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 45-Вт проводной зарядки, а также розовую, титановую и серебристую расцветки.