Realme 14 Pro 5G оценили в 290 долларов

Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme 14 Pro 5G, который оценен на индийском рынке в 290 и 320 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка станет доступна для покупки 23 января.

Смартфон характеризуется 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ-затемнения (PWM) 3840 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300-Energy с тактовой частотой до 2,5 ГГц, ОЗУ формата LPDDR4X, системой охлаждения площадью 6000 мм² и графитовым листом на 13 487 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP66, IP68 и IP69, а также предустановленной операционной системой Android 15 с прошивкой Realme UI 6.0.
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