Представлен смартфон Realme 14 Pro Lite 5G

Компания Realme пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью 14 Pro Lite 5G, которая обойдется на дебютном индийском рынке в 250 и 275 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080:2412 точек, кадровой частотой 120 Гц, затемнение PWM 2160 Гц и локальной пиковой яркостью 2000 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, ОЗУ LPDDR4x, встроенной памятью UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки, системой охлаждения площадью 4500 мм², двумя динамиками Hi-Res и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP65.