Представлен смартфон Realme 15 Pro 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 15 Pro 5G, которая основана на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц и графикой Adreno 722.

Новинку также оснастили 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 6500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 4608 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115,6°), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, модемом 5G, предустановленной ОС Android 15 с прошивкой realme UI 6.0 и корпусом толщиной 7,66 мм. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 335 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.