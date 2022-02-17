Представлен смартфон Realme 9 Pro+

Realme выпустила новый смартфон Realme 9 Pro+. Смартфон оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем. Дисплей имеет разрешение Full HD + и частоту обновления 90 Гц, устройство оснащено мобильным процессором Dimensity 920 и имеет два варианта оперативной памяти и хранилища. Вы можете выбрать 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели расположился модуль из трех камер. Основная камера — это 50-мегапиксельная камера Sony IMX766, которая работает в паре с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Также есть 2-мегапиксельная макрокамера. На передней панели телефона находится 16-мегапиксельная камера, предназначенная для селфи. Телефон будет доступен в трех разных цветах Sunrise Blue, Green и Black. Телефон будет поставляться с аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает зарядку SuperDart мощностью 60 Вт. Это позволит полностью зарядить телефон всего за 45 минут.