Представлен смартфон HONOR Power 2 с АКБ на 10080 мАч

Компания HONOR объявила о выпуске смартфона Power 2, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 10080 мАч. Новинку также оснастили поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2640:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц и глобальной яркостью 1800 нит, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8500 Elite, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, предустановленной ОС Android 16, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 5 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также корпусом толщиной 7,98 мм и массой 216 граммов. Смартфон появится в продаже на дебютном китайском рынке 9 января по эквивалентной цене в 385 и 430 долларов соответственно.