Samsung Galaxy A37 засветился в базе данных Google

Смартфоны Samsung Galaxy A37 и Samsung Galaxy A57 сегодня засветились в базе данных Google Play Console, что является верным признаком скорого официального запуска. Из данных в базе следует, что Galaxy A37 оснащён процессором Exynos 1480 и в одной из версий идёт с 6 ГБ оперативной памяти (скорее всего, будут и другие модификации). Смартфон работает под управлением Android 16 прямо «из коробки» и на официальном изображении, опубликованном вместе со списком характеристик, показан именно он. Galaxy A57 получил процессор Exynos 1680 и в одной версии комплектуется 8 ГБ оперативной памяти. Эта модель также работает на Android 16, плюс ранее тест Geekbench показал, что будет вариант с 12 ГБ RAM. На официальном изображении, опубликованном вместе с характеристиками, показан Galaxy A57 — ранее рендеры этого же смартфона уже сливали в сеть.

Согласно прошлым слухам, Galaxy A37 получит основную камеру на 50 Мп с обновлённым сенсором Sony IMX906, а остальные модули останутся такими же, как у предшественника — 8 Мп ультраширокий и 5 Мп макро. Galaxy A57 будет оснащён основной камерой на 50 Мп, ультрашироким модулем на 13 Мп и макро на 5 Мп. Экран смартфона составит 6,6 дюйма с разрешением Full HD+, а аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. Обе модели получат фронтальную камеру на 12 Мп — пока что иных характеристик источники не предоставили, что, безусловно, оставляет пространство для манёвров. Да и цена под вопросом.