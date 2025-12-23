Samsung решила не встраивать в Exynos 2600 модем

Samsung приняла довольно странное решение, отказавшись от интеграции выделенного модема в свой флагманский процессор Exynos 2600. И такой подход может дорого обойтись южнокорейскому гиганту, поскольку способен свести на нет значительную часть заявленных преимуществ процессора в плане энергоэффективности при реальном использовании. Exynos 2600 стал первым процессором Samsung, выпущенным по 2-нм GAA-техпроцессу. Он оснащён специальным блоком Heat Path Block, представляющим собой медный теплоотвод, напрямую закреплённый на чипе. По заявлениям Samsung, вычислительная производительность центрального процессора в Exynos 2600 выросла до 39% по сравнению с предыдущим поколением Exynos 2500, производительность NPU увеличилась сразу на 112%, а GPU — до 50%. Кроме того, Heat Path Block, как утверждается, позволяет удерживать температуру процессора примерно на 30% ниже при тех же нагрузках.

При этом компания планирует использовать внешний модем — Shannon 5410. Поскольку внешние модемы заметно уступают интегрированным по уровню энергоэффективности, пока неясно, как это скажется на реальной автономности и общей производительности устройств на базе Exynos 2600. Но аналитики рынка считают, что использование внешнего модема в итоге приведёт к повышенному энергопотреблению, что полностью нивелирует применение 2-нанометрового техпроцесса. И это очень необычный подход, так как все флагманские чипы получают встроенный модем.
