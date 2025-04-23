Представлен смартфон Realme GT7

Компания Realme пополнила ассортимент производительных смартфонов моделью Realme GT7, которая основана на 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,73 ГГц. Система охлаждения включает двухслойную систему Graphene ice-sensing с паровой камерой площадью 7700 мм².

Новинку также оснастили 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 144 Гц, глобальной пиковой яркостью 1800 нит, ШИМ-затемнением 4608 Гц и дискретизацией мгновенного прикосновения 2600 Гц, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, стереодинамиками с сертификацией Hi-Res Audio, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки, защитой от воды и пыли IP68/IP69 и предустановленной ОС Android 15. Смартфон появится в китайской продаже 29 апреля по эквивалентной цене от 365 до 530 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.