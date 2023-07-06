Представлен смартфон Realme Narzo 60

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделями Narzo 60 и Narzo 60 Pro, которые очень похожи на Realme 11 и 11 Pro. Базовая модель получила 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 90 Гц, однокристальную систему MediaTek Dimensity 6020, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 64-Мп тыльную камеру, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Narzo 60 Pro оснастили платформой MediaTek Dimensity 7050, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, 8 или 12 ГБ ОЗУ, от 128 ГБ до 1 ТБ, основной камерой с главным модулем на 100 Мп, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой 67-Вт быстрой зарядки. Цены на смартфоны стартуют от 220 и от 290 долларов соответственно.