Представлен смартфон Realme P1 Pro 5G

Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью P1 Pro 5G, которая уже доступна для покупки на дебютном индийском рынке по цене в 240 и 250 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, оперативной памятью LPDDR4x, флэш-памятью UFS 3.1, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением Full HD+, максимальной яркостью 950 нит и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, подэкранным дактилоскопическим сенсором, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, портом USB-C и предустановленной фирменной прошивкой Realme UI 5.0 на ОС Android 14.