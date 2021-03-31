Представлен смартфон Realme V13 5G

Компания Realme представила смартфон V13 5G, который появится в продаже 2 апреля по цене в 245 и 280 долларов за версии с 128 и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка оснащается 6,5-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC2 и модемом 5G, 8 ГБ оперативной памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, боковым дактилоскопом, 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для карт памяти microSD, симметричным портом USB Type-C, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Размеры смартфона равны 162,5:74,8:8,5 мм, а масса – 185 г.