Представлен смартфон Red Magic 10 Air

Бренд Red Magic пополнил ассортимент смартфонов моделью Red Magic 10 Air, которая может похвастаться сочетанием высокой производительности (4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и отдельный игровой чип Red Core R3), тонкого корпуса (7,85 мм) и высокой автономности (батарея на 6000 мАч).

Новинка также характеризуется оперативной памятью LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, системой охлаждения ICE Magic с жидким металлом и испарительной камерой, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2480:1116 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), подэкранной фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки. Смартфон уже появился в продаже на китайском рынке по эквивалентной цене в 490, 585 и 615 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 и 16/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.