Представлен смартфон Redmi 7A с Android Pie и батареей 4000 мАч за $ 80

Компания Xiaomi обновила серию Redmi запуском Redmi 7A в Китае. Телефон является преемником Redmi 6A, который был выпущен в прошлом году, и поставляется в черном и синем цветовых вариантах.

Xiaomi Redmi 7A оснащен 5,45-дюймовым HD + дисплеем с разрешением 720 × 1440 пикселей. Внутри поликарбонатного корпуса Xiaomi разместила чипсет Snapdragon 439 и два варианта хранения - 16 ГБ или 32 ГБ. Есть слот для микро SD, который позволяет хранить до 256 ГБ больше в Redmi 7A. Телефон поставляется с MIUI 10, основанным на Android Pie, и поддерживает две SIM-карты, хотя вторая идет в гибридном слоте. Для фотосъемки телефон оснащен одной 13 МП задней камерой со светодиодной вспышкой. Передняя камера представляет собой 5 МПсенсор.

В телефоне нет переднего или заднего датчика отпечатков пальцев. Внутри устройства находится внушительная батарея емкостью 4000 мАч с зарядкой 10 Вт, что в два раза больше, чем у предшественника Redmi 6A. К другим функциям подключения относятся Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.0 и аудиоразъем 3,5 мм. Redmi 7A поступит в продажу 6 июня, и первым рынком станет Китай. Цены стартуют от $ 80.