Представлен смартфон Redmi 7A с Android Pie и батареей 4000 мАч за $ 80

2019-05-28, Автор - Anna; Продукт - Xiaomi Redmi 7A; [29]
Компания Xiaomi обновила серию Redmi запуском Redmi 7A в Китае. Телефон является преемником Redmi 6A, который был выпущен в прошлом году, и поставляется в черном и синем цветовых вариантах.

Xiaomi Redmi 7A оснащен 5,45-дюймовым HD + дисплеем с разрешением 720 × 1440 пикселей. Внутри поликарбонатного корпуса Xiaomi разместила чипсет Snapdragon 439 и два варианта хранения - 16 ГБ или 32 ГБ. Есть слот для микро SD, который позволяет хранить до 256 ГБ больше в Redmi 7A. Телефон поставляется с MIUI 10, основанным на Android Pie, и поддерживает две SIM-карты, хотя вторая идет в гибридном слоте. Для фотосъемки телефон оснащен одной 13 МП задней камерой со светодиодной вспышкой. Передняя камера представляет собой 5 МПсенсор.

В телефоне нет переднего или заднего датчика отпечатков пальцев. Внутри устройства находится внушительная батарея емкостью 4000 мАч с зарядкой 10 Вт, что в два раза больше, чем у предшественника Redmi 6A. К другим функциям подключения относятся Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.0 и аудиоразъем 3,5 мм. Redmi 7A поступит в продажу 6 июня, и первым рынком станет Китай. Цены стартуют от $ 80.

Комментарии:
Обновление улучшило работу камеры смартф...
Обновление улучшило работу камеры смартфКомпания ASUS выпустила первое обновление прошивки для флагманского смартфона ZenFone 6, которое направле...
Представлены новые ноутбуки-трансформеры...
Представлены новые ноутбуки-трансформерыКомпания HP представила новые ноутбуки-трансформеры EliteBook x360, которые появятся в продаже уже в июле...
Android-приложение Spotify получает тайм...
Android-приложение Spotify получает таймSpotify является одним из лучших сервисов потоковой передачи музыки мире, благодаря своей «умной» системе...
Смартфон Moto Z4 неожиданно появился в п...
Смартфон Moto Z4 неожиданно появился в пСмартфон Motorola Moto Z4 стал доступен для покупки в Amazon, при этом что официальной презентации устрой...
Представлен сенсорный дисплей Asus ZenSc...
Представлен сенсорный дисплей Asus ZenScКомпания Asus представила в рамках выставки Computex 2019 сенсорный дисплей ZenScreen Touch. Новинка хара...
Новые ноутбуки ASUS ZenBook и VivoBook п...
Новые ноутбуки ASUS ZenBook и VivoBook пASUS представила новые модели ноутбуков ZenBook и VivoBook, каждая из которых будет оснащена ScreenPad 2....
Бюджетные флагманы Redmi K20 и K20 Pro п...
Бюджетные флагманы Redmi K20 и K20 Pro пПринадлежащий Xiaomi бренд Redmi представил долгожданные смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, которые имеют все...
HyperX представила игровые наушники Clou...
HyperX представила игровые наушники ClouКомпания HyperX представила продолжение своей популярной игровой гарнитуры Cloud Alpha. Новая версия назы...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Hoover TRE1 420 019 RUSH EXTRA. Лучший безмешковый пылесос для сухой уборки Обзор Hoover TRE1 420 019 RUSH EXTRA. Лучший безмешковый пылесос для сухой уборки
Обзор Playme P600SG. Лучший сигнатурный комбо видеорегистраторОбзор Playme P600SG. Лучший сигнатурный комбо видеорегистратор
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A70. Огромный смартфон с быстрым процессоромОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A70. Огромный смартфон с быстрым процессором
Обзор indivo melodyPot. Доступное музыкальное кашпо Обзор indivo melodyPot. Доступное музыкальное кашпо
Обзор Uniscend All Day Compact 10000 mAh. Power Bank на все случаи жизниОбзор Uniscend All Day Compact 10000 mAh. Power Bank на все случаи жизни
Предварительный обзор MSI GT76 Titan. Оч...
Предварительный обзор MSI GT76 Titan. ОчМногие пользователи привыкли, что игровые ноутбуки используются исключительно для игр и не для чего более...
Обзор Satisfactory. Строим заводы...
Обзор Satisfactory. Строим заводыПришло время посмотреть на проект Satisfactory и оценить данную игру. В сети есть масса статей, обзоров и...
Предварительный обзор ZTE Blade A5 2019....
Предварительный обзор ZTE Blade A5 2019.Сегодня мы поговорим о смартфоне ZTE Blade A5 2019, который стоит довольно адекватных денег и вполне подх...
Обзор Fossil Hunters. Два часа интересно...
Обзор Fossil Hunters. Два часа интересноСегодня речь пойдет об игре Fossil Hunters, которая изначально показалась мне весьма увлекательной и стил...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный ...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный Состоялся официальный анонс смартфона OPPO K3, который можно смело отнести к продуктам среднего класса. У...
Предварительный обзор Infinix S4. Прямик...
Предварительный обзор Infinix S4. ПрямикМы привыкли к тому, что производят смартфоны исключительно китайские компании и никто другой. Даже самые ...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре8K-разрешение (7680×4320) – телевизионный тренд 2019 года. Объясняют его просто: развитие технологий позв...
Предварительный обзор Realme X Lite. Оче...
Предварительный обзор Realme X Lite. ОчеМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого. Если вы посмотрите на стоимость флагма...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучни...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучниДостаточно часто мне на глаза попадаются мобильные игры, которые выглядят интересно, но потом оказывается...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q Serie...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q SerieМы привыкли жаловаться на то, что современные компактные компьютеры слишком уж дорого стоят и не дают той...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывай...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывайДовольно часто разработчики мобильных игр делают свои новинки в жанре кликеров, ведь это самый доступный ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении Пока один блокбастер «Мстители. Финал» уже отгремел, а второй «X-Men: Темный Феникс» еще не вышел, чем ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor