Представлен смартфон Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Компания Redmi представила смартфон Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, который появится в продаже 1 ноября по цене в 340 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Snapdragon 865, батареей ёмкостью 5000 мАч, оперативной памятью нового поколения LPDDR 5, быстрой памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (плотность 395 PPI), кадровой частотой 144 Гц и системой адаптивной регулировки частоты обновления, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и двухрежимным 5G, поддержкой быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, а также тыльной камерой с главным датчиком изображения Sony разрешением 64 Мп.

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