Представлен смартфон Redmi K70 Pro Champion Edition

Вчера компания Xiaomi представила не только стандартный Redmi K70 Pro, но и его специальную версию Champion Edition. Данное издание было создано в сотрудничестве с Lamborghini Squadra Corse. Новинка отличается дизайном с логотипом и формой гоночного болида. Redmi K70 Pro Champion Edition выйдет ограниченным тиражом в единственной версии с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. Продажи стартуют в Китае в конце декабря, но цена пока не сообщается.

Напомним, что Redmi K70 Pro оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым экраном OLED TCL C8 с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и частотой ШИМ до 3840 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 800 на 1/1,55 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и предустановленной оболочкой HyperOS на основе ОС Android 14.

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