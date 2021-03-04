Представлен смартфон Redmi Note 10 за $165

Как и было обещано, компания Xiaomi сегодня пополнила ассортимент смартфонов потенциальным хитом Redmi Note 10, который оценен в 165 и 190 долларов в зависимости от версии. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 678 с частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 612, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, 6,43-дюймовым дисплеем Full HD+ AMOLED с Full HD+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и частотой опроса сенсорного слоя 120 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX582), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, слотом для карт microSD, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, 3,5-мм разъемом, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.