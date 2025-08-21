Представлен смартфон Redmi Note 15 Pro

Компания Xiaomi объявила о выпуске смартфона Redmi Note 15 Pro, который обойдется в Китае в эквивалент 195, 225 и 250 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно. Новинка также получила корпус толщиной 7,78 мм, 6,83-дюймовый Super Sunlight-дисплей с разрешением 2772:1280 точек, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3200 нит и фирменным защитным стеклом Dragon Crystal Glass, 4-нанометровый 8-ядерный чипсет MediaTek Dimensity 7400 Ultra с максимальной 2,6 ГГц, графикой Mali-G615 MP2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, оперативную память LPDDR4X, флеш-память UFS 2.2, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 22,5-Вт обратной зарядок, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеру разрешением 20 Мп, стереодинамики, защиту от воды и пыли (IP66, IP68, IP69 и IP69K) и прочную тыльную панель из стекловолокна.