В iOS 26.4 появится ИИ-версия Siri и не только

Ранее появилась интересная информация о том, что с выходом операционной системы iOS 26.4, который запланирован на весну следующего года, наконец появится обновлённая версия Siri, которую пользователи ждут уже больше года — и, как утверждается, произойдёт это не без «секретной помощи» Google, хотя пока что деталей об этом не очень много. Есть лишь предположение, что гиганты заключили партнёрское соглашение и будут работать вместе. По данным известного инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, следующая версия системы — iOS 27 (а также iPadOS 27) — принесёт «крупные обновления» всего пакета Apple Intelligence и общей стратегии компании в сфере искусственного интеллекта. Гурман не уточнил, какие именно изменения готовятся, но подчеркнул, что речь идёт о действительно масштабных нововведениях.

Официальная презентация iOS 27 и iPadOS 27 состоится в июне 2026 года на ежегодной конференции разработчиков WWDC, а релиз обеих систем ожидается осенью вместе с запуском линейки iPhone 18. Хотя конкретных деталей пока нет, ясно одно — Apple серьёзно отстаёт от конкурентов в развитии искусственного интеллекта. На фоне активных шагов Google и даже Samsung, решения Apple в этой сфере выглядят сдержанно и очень скромно. Поэтому 2026 год может стать для компании переломным — сначала с обновлённой Siri в iOS 26.4, а затем с масштабным редизайном и расширением возможностей Apple Intelligence в iOS 27, который должен наконец вывести Apple в число лидеров «ИИ-гонки».
