Глобальную версию RedMagic 11 Pro оценили в 750 долларов

Компания RedMagic представила международную версию флагманского смартфона RedMagic 11 Pro, который вышел в Китае почти три недели назад. Новинку оценили в 750, 850 и 1000 долларов за конфигурации с 12/256, 16/512 и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Продажи смартфона стартуют 19 ноября.

Напомним, что RedMagic 11 Pro оснащается топовой однокристальной системой Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, системой охлаждения с вентилятором Yufeng 4.0 со скоростью вращения до 24 000 об/мин, оперативной памятью LPDDR5T и флеш-памятью UFS 4.1 PRO, фирменным игровым чипом Red Core R4, 6,85-дюймовым экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, 50-Мп сдвоенной основной камерой с оптической стабилизацией, подэкранной фронтальной камерой, батареей ёмкостью 7500 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки с технологией байпасной зарядки.
