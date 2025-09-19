Внешнюю батарею iPhone Air разобрали до винтика

iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple, и хотя новый дизайн и изящный корпус понравились многим, компании пришлось пожертвовать временем автономной работы. Чтобы компенсировать этот недостаток, компания выпустила фирменный аксессуар — MagSafe Battery Pack для iPhone Air, также отличающийся тонким и удобным форм-фактором. Специалисты iFixit разобрали новинку и обнаружили ряд интересных решений. Выяснилось, что в батарейном блоке установлен аккумулятор ёмкостью 12,26 Втч, толщина которого составляет всего 2,72 мм — этого достаточно, чтобы он поместился внутри корпуса самого iPhone Air, имеющего толщину 5,6 мм. Более того, оказалось, что Apple использовала ту же самую батарею, что и в смартфоне.

Форма и толщина элемента совпадают с аккумулятором iPhone Air, но при этом сам аксессуар способен зарядить устройство лишь до 65 процентов. Причина кроется в потерях энергии при беспроводной передаче — часть заряда буквально «рассеивается в воздухе». При подключении к USB Type-C ситуация улучшается, а эффективность зарядки возрастает. Конструкция батарейного блока тоже имеет отличия. В отличие от смартфона, где аккумулятор дополнительно укреплён металлом, здесь его защищает только пластиковый корпус. Однако пластик сделан достаточно толстым, что делает батарейный блок немного массивнее самого iPhone Air. По мнению iFixit, Apple специально пошла на такой шаг, чтобы аксессуар имел минимально удобные размеры и не оказался слишком хрупким.
