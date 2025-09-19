Внешнюю батарею iPhone Air разобрали до винтика

Форма и толщина элемента совпадают с аккумулятором iPhone Air, но при этом сам аксессуар способен зарядить устройство лишь до 65 процентов. Причина кроется в потерях энергии при беспроводной передаче — часть заряда буквально «рассеивается в воздухе». При подключении к USB Type-C ситуация улучшается, а эффективность зарядки возрастает. Конструкция батарейного блока тоже имеет отличия. В отличие от смартфона, где аккумулятор дополнительно укреплён металлом, здесь его защищает только пластиковый корпус. Однако пластик сделан достаточно толстым, что делает батарейный блок немного массивнее самого iPhone Air. По мнению iFixit, Apple специально пошла на такой шаг, чтобы аксессуар имел минимально удобные размеры и не оказался слишком хрупким.