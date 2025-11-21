Samsung Galaxy A57 засветился в сети

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A57, что говорит о его скором релизе. Ведомство подтверждает наличие модема для сотовых сетей пятого поколения и поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки, а вот остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Galaxy A56 оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Exynos 1580 с максимальной частотой 2,9 ГГц и графическим адаптером AMD Xclipse 540, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп, фронтальной камерой разрешением12 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защитой от пыли и воды (IP67), стереодинамиками, а также корпусом толщиной 7,4 мм и массой 198 г.